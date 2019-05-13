شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية ألفية الأزهر الشريف بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، احتفالية ألفية الأزهر الشريف، والأمسية الدينية التي نظمتها المنطقة الأزهرية بالمحافظة بمجمع أعلام الغردقة.

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بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الشيخ عبدالجليل يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بالمحافظة، والشيخ محمد كريم رئيس رابطة الأزهر الشريف بالمحافظة والشيخ رفعت ثابت المستشار الديني بالمحافظة.

ورحب المحافظ بالحضور في احتفالية الذكرى السابعة والستين بعد الألف من إنشاء مسجد وجامعة ومشيخة الأزهر الشريف، مشيرا إلى «ما قام به الأزهر الشريف من الحفاظ على مصر وعلى الديانة الإسلامية وعلى الهوية المصرية والحفاظ على اللغة العربية». وقدم «عبدالله» التحية والتقدير للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وما يبذله من جهد في قيامه بتشكيل رابطة الأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية.

وقدم الشيخ عبدالجليل يونس لمحافظ البحر الأحمر نسخة نادرة من الألفية بتمامها للأزهر الشريف. وكرم المحافظ العشر الأوائل على مستوى العالم مستوى أول وثانى في حفظ القرآن الكريم.