شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتقييم أداء رؤساء مراكز القليوبية.. والمحافظ: مكافأة المجد ومجازاة المقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إنه تم وضع خطة عمل محددة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه «تم تكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل لجان عمل للمرور بشكل مفاجئ على دواوين العمل بالمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، لتقييم الأداء ومتابعة الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعداد تقارير للعرض على المحافظ لمكافأة المجد ومجازاة المقصر».

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، صباح الاثنين، لأعضاء لجنة قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بوزارة التنمية المحلية، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، وبحضور الدكتورعواد أحمد السكرتير العام.

يأتي ذلك في إطار زيارتهم لمحافظة القليوبية لمتابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها، ومستوى خدمة المواطنين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومراجعة تنفيذ الخطط الاستثمارية وما تم إنجازه خلال السنة المالية المنتهية، وسير العمل في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية وقسم التنظيم ومتابعة مستوى النظافة والمبانى المقامة بدون ترخيص.