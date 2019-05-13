شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: 3039 شخصًا دفعوا مقدمات حجز الوحدات بالإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 3039 مواطناً، دفعوا مقدمات حجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11، بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك حتى أمس الأحد 12/5/2019، كما تم سحب ١١١٧٩ كراسة شروط، مؤكداً أن سحب كراسات الشروط (من خلال 47 مكتب بريد مُميكن، بالمحافظات المطروح بها الوحدات)، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني www.shmff.gov.eg))، مستمر لجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، حتى نهاية شهر مايو الجارى.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: تم طرح وحدات سكنية بالإعلان جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين منخفضى الدخل، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم)، وتصل مساحة الوحدة إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر في الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة في حدود 10%، وهذا يأتى في إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا في محافظات الصعيد.

وأوضحت مى عبدالحميد أن مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه، مشيرة إلى أن طرح الإعلان الحادى عشر بمدن الصعيد يأتى في إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، وضمن خطة تنمية الصعيد التي تعتمدها وزارة الإسكان، حيث يتضمن المشروع تسهيلات في سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلاً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى.

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وحول تفاصيل مكاتب البريد المُميكنة، قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: في محافظة بني سويف، المكاتب التالية (الفشن الرئيسي – الفشن فرعي – ببا الرئيسي – فبرقة ببا – سدس بلد – الواسطى الرئيسي – الواسطى فرعي – الميمون)، وفى محافظة المنيا، المكاتب التالية (المنيا الرئيسي – المنيا فرعي – المنطقة الصناعية – نزلة حسين – المنيا الجديدة – الشباب المستقبل)، وفى محافظة أسيوط، المكاتب التالية (ديروط الرئيسي – منفلوط الرئيسي – منقباد – أسيوط الرئيسي – أسيوط الجديدة – القوصية الرئيسي)، وفى محافظة الفيوم، المكاتب التالية (الفيوم الرئيسي – توفير الفيوم – الجون – الفيوم الجديدة – طامية – شدموه – دمشقين – هوارة المقطع)، وفى محافظة سوهاج، المكاتب التالية (سوهاج الرئيسي – سوهاج فرعي – شارع التحرير – مدينة ناصر – حي الكوثر – مجمع المحاكم)، وفى محافظة قنا، المكاتب التالية (نجع حمادي – نجع حمادي فرعي – دشنا – الوقف – فرشوط – قنا الرئيسي)، وفى محافظة الأقصر، المكاتب التالية (العشى – الزناقطة – منشأة العماري – الزينة قبلي – الزينة بحري – الأقصر الرئيسي – سيدي أبوالحجاج).

وبشأن أسلوب الحجز، أشارت مى عبدالحميد، إلى أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg))، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة «PDF»، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

وأضافت: «بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجد) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة».

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه بالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المُمكن تنفيذها وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن على أن يكون مستند إعاقة حديثا صادرا في عام 2019، كما يتم إرفاق صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، مشيرة إلى أنه يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإليكترونية وفقاً للخطوات التالية، الدخول على الموقع الإليكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة- إن وجدت- بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها المطروحة بالإعلان، ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق الإشارة إليها بصيغة «PDF»، في ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح»، ويتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وفيما يتعلق بأسلوب السداد، قالت مى عبدالحميد: يبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائياً)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنوياً، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.