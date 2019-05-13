دورات تدريبية للشباب من سن 18إلى 25 عاما على الأنشطة الحرفية المختلفة بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذ الحكومة دورات تدريبية للشباب من سن (18: 25 سنة) على الأنشطة الحرفية المختلفة بالمحافظات على أن يكون الشاب حاصل على مؤهل دراسى عالى أو متوسط، لخلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة التى تساهم فى نشر الصناعات الحرفية بالمحافظات وسد الفجوة فى سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الإعلان بالمحافظة والوحدات المحلية لتجميع الشباب راغبى الاستفادة من هذا البرنامج التدريبى.
عدد المتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية المهنية بلغ 523 متدرب خلال العام المالى الحالى فى 17 محافظة وهي القاهرة والفيوم وسوهاج وبورسعيد والغربية والبحيرة والإسماعيلية والأقصر والشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ وبني سويف والوادى الجديد واسيوط وأسوان ومطروح وجنوب سيناء، مشيراً إلي أن الدورات التدريبية تستمرت ثلاثة شهور وتم التركيز خلالها على حرف الأثاث والنجارة والملابس الجاهز والجلود والأحذية .
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