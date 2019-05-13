فيديو معلوماتى.. تحذيرات جهاز حماية المستهلك للتجار فى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمنع التلاعب فى السلع وتجنب حالات الغش، أصدر جهاز حماية المستهلك مجموعة من التعليمات للتجار بمناسبة شهر رمضان، لتحذيرهم من التلاعب فى السلع أو خداع المواطنين، أثناء عمليات البيع والشراء، التى تنشط خلال الشهر الكريم. وجاءت أبرز محاذير جهاز حماية المستهلك للتجار فى السطور التالية:

وجاءت أبرز محاذير جهاز حماية المستهلك للتجار فى السطور التالية: 1ـ يجب على كل تاجر إعطاء المستهلك فاتورة صحيحة شاملة السعر والتاريخ واسم المنتج والمكان Advertisements 2ـ على التاجر أن يلتزم بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة فى المنتجات التى يبيعها 3ـ يلتزم كل تاجر بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح على السلع التى يعرضها 4ـ تحذير التجار من محاولات التضليل والخداع للمستهلك والغش التجارى 5ـ تحذر التجار من إخفاء أى منتج أو سلعة بهدف المغالاة فى الأسعار لأن هذه جريمة احتكار يعاقب عليها القانون

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