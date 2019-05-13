شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة مرور.. تعرف على علامات تحذر السائقين من مرور مواطنين على الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة المرور أثناء السير على الطرق لمنع الحوادث من خلال وضع علامات إرشادية، توضح مرور بعض المواطنين، ومنها : - مرور المواطنين على الطريق وتتوقف السيارات لحين سيرها لنهاية الممر. - راكبو الدراجات العادية والدراجات النارية ذات الحجم الصغير. - العربات غير الميكانيكية "عربة كارو". Advertisements - الجرارات والآلات الزراعية، وآلات الأشغال العمومية. - كل العربات التى لا تتجاوز سرعتها 40 كم / س. - الدواب "الماشية". علامات مرورية

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