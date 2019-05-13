وزير الإسكان يعتمد الكود المصري لأسس التصميم لمحطات تحلية المياه المالحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: ​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 109 والصادر بتاريخ 13 مايو 2019، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن العمل بالكود المصري لأسس التصميم والاشتراطات التنفيذية لمحطات تحلية المياه المالحة. ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري، على أن يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر هذا المجلد والتعريف به والتدريب عليه.

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