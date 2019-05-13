الإسكان: 3039 شخصًا سددوا مقدمات حجز شقق الإعلان الـ11

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن 3039 مواطنًا، سددوا مقدمات حجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11، بمشروع الإسكان الاجتماعي، حتى أمس الأحد 12 مايو، كما تم سحب ١١١٧٩ كراسة شروط، مؤكدًا أن سحب كراسات الشروط (من خلال 47 مكتب بريد مُميكن، بالمحافظات المطروح بها الوحدات)، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني (www.shmff.gov.eg)، مستمر لجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان، اليوم الاثنين: تم طرح وحدات سكنية بالإعلان جاهزة للتسليم الفوري بنظام التمليك للمواطنين منخفضي الدخل، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).

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وأشارت إلى أن مساحة الوحدة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدني من السعر المقرر في الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10%، وهذا يأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا في محافظات الصعيد.

وأوضحت عبدالحميد، أن مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافي الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً).

وتابعت: تلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه، مشيرة إلى أن طرح الإعلان الحادى عشر بمدن الصعيد يأتى فى إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، وضمن خطة تنمية الصعيد التى تعتمدها وزارة الإسكان، حيث يتضمن المشروع تسهيلات فى سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلاً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.