بالشروط والتفاصيل.. الأزهر يعلن حاجته لشغل 43 وظيفة قيادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف حاجته لشغل مجموعة من الوظائف القيادية؛ طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، على النحو التالي:

أولًا: المستوى الوظيفي "العالية":

رئيس الإدارة المركزية للخِدْمات

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والحسابات

رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية "القليوبية"

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية "الفيوم"

رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والمدن والإعاشة

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية "دمياط"

ثانيًا: المستوى الوظيفي "مدير عام":

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة للعلوم الدينية والعربية (دمياط)

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (الإسكندرية)

مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية (الغربية)

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (شمال سيناء)

مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (سوهاج)

مدير عام الإدارة العامة للمطبوعات

مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (قنا)

مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (المنوفية)

مدير عام الإدارة العامة للتوجيه العام

مدير عام الإدارة العامة لديوان المظالم

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى (البحيرة)

مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (كفر الشيخ)

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني المنيا

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (الوادي الجديد)

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مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (القاهرة)

مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (بورسعيد)

مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية (المنوفية)

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة للعلوم الدينية والعربية (السويس)

مدير عام الإدارة العامة للجامع الأزهر

مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية لمنطقة القاهرة الأزهرية

مدير عام الإدارة العامة للتعليم النوعى

مدير عام الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات

مدير عام الإدارة العامة لمكتب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

مدير عام الإدارة العامة لسكرتارية مكتب شيخ الأزهر

مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (الأقصر)

مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي المنصورة

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (الغربية)

مدير عام الإدارة العامة لتقويم الأداء

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (كفر الشيخ)

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني (قنا)

مدير عام الإدارة العامة لشئون الخريجين

مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (دمياط)

مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (المنيا)

مدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوى بنها

مدير عام الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الأجهزة والحاسبات الإلكترونية

مدير عام الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (الوادى الجديد)

وطالب الأزهر، الراغبين في التقدم للوظائف بالإطلاع على الشروط الموضحة بلوحة الإعلانات بمقر المشيخة بحديقة الخالدين بالدراسة، مع استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة، ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية بمشيخة الأزهر، أو الإدارة العامة للشئون الوظيفية، أو عبر الموقع الإلكتروني.

ويرفق به: بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، وبيان مستقل عن اقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم إليها. عدد 6 صور شمسية حديثـة ـ صورتين من بطاقة الرقم القومي.