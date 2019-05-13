بـ"الفيزا والمحمول".. ماكينات جديدة لصرف تذاكر المترو آليًا في 5 محطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف المهندس أيسر رأفت، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، عن تعاقد الهيئة مع إحدى الشركات الكورية لشراء 4 ماكينات آلية لصرف تذاكر مترو الأنفاق "T.V.M" استعدادًا لتركيبها في المحطات ذات الكثافة العالية، وهي "الشهداء - السادات – العتبة- جمال عبدالناصر- شبرا الخيمة".

وقال رأفت لـ"الخليج 365"، إن ماكينات الـ".T.V.M" تسهل على المواطنين الحصول على تذكرة مترو، دون الوقوف في شباك التذاكر، لافتًا إلى أنه سيتم تعميمها في جميع المحطات قريبًا.

وأضاف متحدث القومية للأنفاق، أن هذه الماكينة تعمل بشكل آلي، بحيث تمكن الراكب من الحصول على تذكرة بطرق متنوعة وهي: "بطاقة "فيزا" أو شحن الكارت الذكي "المحفظة" أو عبر الهاتف المحمول.

وأشار إلى أنه جارٍ الحصول على موافقة البنوك لتفعيل خدمة تحصيل سعر التذكرة إلكترونيًا من خلال بطاقات" ATM"، موضحًا أن ماكينات "TVM" لاستخراج تذاكر مترو الأنفاق تلقائيًا، موجودة بالفعل بمحطات "مترو مصر الجديدة"، بواقع ماكينة واحدة بكل محطة، وسيتم تشغيلها فور إطلاق إشارة عمل تلك المرحلة.​