تكلفة الوحدة 250 ألف جنيه.. 13 معلومة عن شقق موظفي الوزارات بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: بدأت وزارة الإسكان في تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية مخصصة للموظفين الحكوميين، الذين سيتم نقلهم إلى للعمل في دواوين الوزارات بالحي الحكومي التابع للعاصمة الإدارية الجديدة. وينشر "الخليج 365"، تفاصيل الوحدات المخصصة للموظفين في العاصمة الإدارية: 1- 10 آلاف شقة بالمرحلة الأولى. 2- 250 ألف جنيه سعر التكلفة التنفيذية للوحدة. 3- 110 أمتار مساحة الوحدة، ومكونة من 3 غرف وصالة. 4- الوحدات إسكان مميز كامل التشطيبات. 5- يقع المشروع في مدينة بدر، بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية. Advertisements 6- تقع الشقق أمام طريق الروبيكي الجديد، والطريق الدائري الإقليمي. 7- يمر القطار الكهربائي بالقرب من المشروع والذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر. 8- تبعد وحدات مدينة بدر عن العاصمة 10 دقائق فقط. 9- يتم دراسة تنفيذ 10 آلاف وحدة أخرى ضمن مشروع سكن مصر لموظفي العاصمة. 10- يونيو 2020 سيتم نقل الوزارات من القاهرة إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية. 11- انتهى تنفيذ 50% من الأعمال الخاصة بالحي الحكومي. 12- 1133 فدانًا مساحة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية. 13- تشمل المرحلة الأولى من الحي مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، و36 مبنى تسع 29 وزارة.​

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