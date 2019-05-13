حدث ليلًا| السعودية تعلق على تخريب "سفن الإمارات".. وكشف لغز جثة كوبري الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- "خناقة على السحور".. السيطرة على مشاجرة بالسلاح في العمرانية

سيطرت قوات الشرطة على مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية، في منطقة العمرانية، اليوم الاثنين.

- لغز "جثة الدقي".. العثور على عامل مقتولا أسفل الكوبري فجرا

عثرت قوات الأمن بالجيزة على جثة عامل مقتولا أسفل كوبري الدقي فجر الأحد، وتلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقي إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة بمحيط كوبري الدقي.

- إصابة 38 باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبات فاسدة من جمعية خيرية في قنا

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استقبل مستشفى قنا الجامعي، اليوم الاثنين، 38 حالة مصابة باشتباه تسمم غذائي، جراء تناولهم وجبات غذائية فاسدة، وُزعت عليهم من قبل إحدى الجمعيات الخيرية.

- "الآثار" تبدأ إجراءات صيانة ضريح النبي دانيال في الإسكندرية (صور)

أعلن محمد متولي مدير منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الأحد، بدء إجراءات صيانة شاملة للضريح الأثري بمسجد النبي دانيال بمنطقة محطة الرمل، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

- "أظهر حضارة مصر".. برلماني يُشيد بالفيديو الترويجي لـCNN عن السياحة

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بالفيديو الترويجي الذي أعدته قناة "سي إن إن"، الأمريكية عن الآثار في مصر، مؤكدا أن يساهم بقوة في التسويق للسياحة المصرية في غالبية دول العالم.

- وزير الطاقة السعودي يكشف تفاصيل تعرض ناقلتي نفط لعمل تخريبي في مياه الإمارات

قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح، إنه في تمام الساعة السادسة من صباح أمس الأحد، تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بالقرب من إمارة الفجيرة.