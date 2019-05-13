"شبورة ورياح".. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم وغدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الـيوم (الاثنين) وغدًا (الثلاثاء)، بالإضافة إلى درجات الرطوبة وسرعة الرياح.

وذكرت الهيئة أنه من المقرر أن يكون طقس اليوم معتدلا على السواحل الشمالية الغربية والشمالية، حارا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتمثلت الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الاثنين، في شبورة على المناطق الشمالية الشرقية والغربية، ونشاط للرياح على القاهرة تصل سرعتها إلى 17 عقدة وتكون شمالية شرقية، كما تسجل سرعة الرياح على أغلب المناطق 14 عقدة، بينما يكون الجو مشمسا على جنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وتكون درجات الرطوبة على السواحل الشمالية 90 - 50، والقاهرة والوجة البحري 70 - 20، وشمال الصعيد 40- 10، وجنوب الصعيد 20- 10.

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كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

الثلاثاء:

يسود غدًا الثلاثاء ارتفاع في درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية التي تظهر خلال طقس الثلاثاء، قالت هيئة الأرصاد إن الجو سيكون غائمًا على أغلب المناطق مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والقاهرة، بسرعة من 14 إلى 17 عقدة، مع وجود شبورة مائية على المناطق الشمالية، بينما سيكون مشمسًا على شمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وتكون درجات الرطوبة على السواحل الشمالية 90- 50، والقاهرة والوجة البحري 75- 20، وشمال الصعيد 40- 10، وجنوب الصعيد 20- 10.​