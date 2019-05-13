محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
ظن "أحمد" أن جريمته التي اقترفها بيديه ستمر مرور الكرام، وأنه سيفلت من العقاب. لم يكتفِ بطعن والدته في نهار رمضان على مرأى ومسمع من المارة، بل هدد كل من حاول الاقتراب منه حتى نجح عدد من الجزارين في السيطرة عليه.
مقطع فيديو لا يتجاوز الـ36 ثانية- يتحفظ "الخليج 365" على نشره- يرصد لحظة القبض على المتهم بقتل والدته بشارع الفادي بمنطقة الهرم، أمس الأحد، وتقييده بالحبال إلى جوار جثة والدته المغطاة بملاءة، وسط ذهول الحضور، بينما ينهال الأهالي عليه بالضرب غضبًا من فعلته التي استيقظت عليها المنطقة.
وقال مصدر مطلع على التحقيقات إن مشادة كلامية حادة وقعت بين المجني عليها وابنها "أحمد" تطورت إلى مشاجرة، حاول الابن فيها إجبار والدته على منحه المال، واعتدى عليها بالضرب، ما دفعها للصراخ مستغيثة بالجيران، ليستل بعدها الابن سكينًا من طيات ملابسه، وأسرع خلف والدته، وسدد لها طعنات وسط ذهول المارة لتسقط غارقة في دمائها.
وحسب المصدر، حاول المتهم الفرار لكن الأهالي طاردوه، وتمكنوا من ضبطه، وقيدوه بالحبال لحين وصول الشرطة التي تحفظت عليه.
وعن المعاينة الأولية للجثة، قال المصدر إن الجاني سدد 10 طعنات نافذة لوالدته بواقع 7 في الصدر و3 في الظهر، وتم التحفظ على أداة الجريمة التي عُثر عليها بجوار الجثة.
كانت هذه تفاصيل خبر "كتفوه جنب أمه".. لحظة القبض على المتهم بتمزيق جسد والدته في الهرم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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