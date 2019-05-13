"ميرفت" تطلب الخُلع: "بيصحيني أجبله يشرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "ميرفت ف." دعوى أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررةً طلبها: "طلباته كتير.. بيصحيني الفجر أجيبله يشرب".

وبحسب أوراق الدعوى، تعرفت "ميرفت ف." 30 سنة على "أحمد ر." موظف في أحد البنوك، وبعد 6 أشهر، تقدم لخطبتها ووافقت لكونه ميسور ماديًا، وبمرور فترة قصيرة انتقلا إلى عشّ الزوجية.

تقول "ميرفت" في دعواها إن خلال الأسبوع الأول من الزواج اكتشفت أن "أحمد" كسول للغاية، ويطلب منها كل شيء دون أن يتحرك، مضيفة أنها حاولت تغييره لكنه رفض، فاختارت الصمت خوفًا على زواجهما.

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مرت سنة على زواج "ميرفت" بدون إنجاب، وطلبت منه أن يساعدها ويقلل طلباته فرفض مرة أخرى، ما تسبب في مشكلات عديدة بينها: "كنت حاسة إني خدامة".

وعن قرارها بطلب الخُلع، قالت الزوجة: " في أحد الأيام تعبت من شغل البيت، ونمت، واستيقظت على صوت زوجي قرب الفجر يقولي لي هاتيلي أشرب"، مضيفة أنها قررت في هذه الليلة أن تغادر المنزل دون رجعة.

ولجأت إلى محكمة الأسرة تطلب الخلع، بعد رفض الزوج تطليقها، في الدعوى التي حملت رقم 378 لسنة 2018 ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.​