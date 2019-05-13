مصر | إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وتعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى المرج، وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.