أخبار مصر | منح دراسية مقدمة من الحكومة اليابانية للعام 2020 (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منح دراسية مقدمة من الحكومة اليابانية للعام 2020 (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة اليابانية (وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية (MEXT).

وأشار التقرير إلى تقديم الحكومة اليابانية (MEXT) عددا من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى لعام 2020 فى مجالات عديدة.

وأوضح التقرير أن التقدم لهذه المنح يدويا بالسفارة اليابانية بالقاهرة يومى 29، 30 مايو الجارى، وللتعرف على الشروط وطريقة التقديم يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى التالى:

http://www.eg.emb-japan.go.jp/e/study/index.htm

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علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

وفى سياق متصل أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن تقديم الحكومة اليابانية (MEXT) عددا من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى لعام 2020 فى مجال الكليات التكنولوجية، وللتعرف على شروط التقديم والمجالات المتاحة للمنح واستمارة التقديم يمكن الدخول على المواقع الإلكترونية الآتى:

https://www.studyjapan.go.jp/…/2020_Guidelines_CofTechnolog.

https://www.eg.emb-japan.go.jp/…/applications_CollegeTechno.

علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.