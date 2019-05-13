أخبار مصر | وزيرة السياحة تلتقي وفدا إعلاميا من أكبر الصحف اليومية الإيطالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تلتقي وفدا إعلاميا من أكبر الصحف اليومية الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وفدا إعلاميا من ممثلي أكبر الصحف الإيطالية، اليومية الأكثر مبيعا في إيطاليا وهي "Corriere della sera – Repubblica – Stampa – Giornale – Libero – Verita – Sole 24 – Italia Oggi – Leggo"، ووكالة الأنباء الإيطالية الأولى ANSA، والمجلة الاسبوعية الشهيرة Sorrisi e Canzoni.

وجاء ذلك عقب المؤتمر الذي اقامته وزارة السياحة مساء السبت للإعلان عن إطلاق الموسم الجديد من سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنوات MediaSet الإيطالية، أكبر مجموعة بث إعلامي في ايطاليا، عن أسرار الحضارة المصرية القديمة بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية.