أخبار مصر | اجتماعات وطلبات إحاطة.. جدول أعمال مجلس النواب اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماعات وطلبات إحاطة.. جدول أعمال مجلس النواب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020

كما تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة 4 طلبات إحاطة بشأن أزمة الغزل والنسيج.

وتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعين، برئاسة الدكتور محمد العماري، لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020

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وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعيين، وذلك برئاسة النائب هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أعضاء لجنة النقل بالبرلمان.

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعين، لمناقشة طلبي إحاطة.

وتعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماعًا لبحث آخر التطورات فى الشأن الأفريقي، وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعين، وذلك برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، وحضور عدد من أعضاء اللجنة.

وينظر مجلس النواب، في جلسته العامة، 98 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء البرلمان، والموافقة على توصيات اللجنة، ثم إحالة التقارير للحكومة لاتخاذ اللازم.