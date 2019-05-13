انت الان تتابع ملك البحرين يصل مصر.. والسيسي في استقباله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وصرح السفير بسام راضي أن زيارة عاهل البحرين، تأتى بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة، وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.
وتتميز العلاقات بين مصر والبحرين بالاستقرار والأخوة، وبأنها علاقات دعم ومساندة متميزة يزخر تاريخها بالمواقف التي تعكس مشاعر الود بين الشعبين حيث تشكل العوامل الثقافية المتمثلة في اللغة والدين والتاريخ المشتركة الدعائم الرئيسية لتلك العلاقات الوطيدة. وساهمت العلاقات في تعميق أواصر العلاقات الرسمية بين
وتتميز العلاقات بين مصر والبحرين بالاستقرار والأخوة، وبأنها علاقات دعم ومساندة متميزة يزخر تاريخها بالمواقف التي تعكس مشاعر الود بين الشعبين حيث تشكل العوامل الثقافية المتمثلة في اللغة والدين والتاريخ المشتركة الدعائم الرئيسية لتلك العلاقات الوطيدة.
وساهمت العلاقات في تعميق أواصر العلاقات الرسمية بين البلدين الشقيقين، وجمع الود والصداقة العلاقة بين السيسي وبن سلمان آل خليفة، وظهر ذلك في عدد من المواقف، وفي وصف قيادتا البلدين لتلك العلاقة بأنها نموذجا للأخوة والصداقة.
انعكست علاقات الود بين البلدين في الزيارات الرسمية المتواصلة بين قيادتي البلدين، واستمرار الزيارات رفيعة المستوى، إذ اعتاد العاهل البحريني، على مشاركة مصر في جميع مناسباتها الهامة، إذ شهد حفل تنصيب السيسي، وشارك في حفل افتتاح قناة السويس، وفي مؤتمر مصر الاقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يصل مصر.. والسيسي في استقباله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.