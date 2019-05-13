ملك البحرين يصل مصر.. والسيسي في استقباله

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الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وصرح السفير بسام راضي أن زيارة عاهل البحرين، تأتى بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة، وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.

وتتميز العلاقات بين مصر والبحرين بالاستقرار والأخوة، وبأنها علاقات دعم ومساندة متميزة يزخر تاريخها بالمواقف التي تعكس مشاعر الود بين الشعبين حيث تشكل العوامل الثقافية المتمثلة في اللغة والدين والتاريخ المشتركة الدعائم الرئيسية لتلك العلاقات الوطيدة. وساهمت العلاقات في تعميق أواصر العلاقات الرسمية بين

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