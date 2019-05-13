شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للصيف.. 4 قرارات لتطوير محطات ترام الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام في الإسكندرية، 4 قرارات عاجلة لتطوير محطات الترام في إطار الاستعداد لاستقبال موسم الصيف.

وجه رئيس الهيئة، خلال جولة ميدانية، الأحد، تفقد خلالها حرم الترام بدءا من محطة الرمل وحتى فيكتوريا، بصيانة اللوحات الإرشادية في جميع المحطات.

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شدد على سرعة الانتهاء من دهان كافة محطات الترام ورفع كفاءتها، فضلا عن مراجعة أعمال الصيانة الكهربائية للشبكة ومباني المحطات.

وكلف مستأجري المحلات في محطات الترام برفع الإشغالات والالتزام بما جاء في عقد الإيجار المبرم مع الهيئة.

يذكر أن أسطول الهيئة في الإسكندرية يضم 738 أتوبيس، بينهم 4 أتوبيسات سياحية «طابقين»، و162 ترام يعمل على خطى «الرمل – المدينة» والترام المكيف.