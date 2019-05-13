شكرا لقرائتكم خبر عن يشعر النساء بالاكتئاب.. حملة للتوعية بمرض «الفيبروميالجيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المجلس القومي للمرأة حملة قومية للتوعية عن مرض الألم العضلي الليفي «الفيبروميالجيا Fibromyalgia»، المعروف اختصارا باسم «FM» أو «لمسة الفراشة».

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قالت الدكتورة أحلام حنفي، مقرر لجنة الصحة والسكان في المجلس، إن الحملة تأتي بعد إصابة الكثير من السيدات بالمرض، ولا يجدون سبب معين للإصابة بأعراضه.

أوضحت، في بيان صحفي، أن «إصابة السيدة بهذا المرض مع إنكار من حولها له يجعلها تشعر بأنها (محدش حاسس بيها)، ومن ثم كانت إطلاق الحملة للتوعية بالمرض وأعراضه».

أشارت إلى أن إطلاق «الحملة في مصر يتزامن مع اليوم العالمي لهذا المرض، حيث يعتبر من الأمراض العلمية المكتشفة حديثاً، ويصيب السيدات أكثر من الرجال، ويجعلهم يشعرون بالإرهاق الدائم والألم والاكتئاب لفترات طويلة.