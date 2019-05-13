شكرا لقرائتكم خبر عن يشعر النساء بالاكتئاب.. حملة للتوعية بمرض «الفيبروميالجيا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلق المجلس القومي للمرأة حملة قومية للتوعية عن مرض الألم العضلي الليفي «الفيبروميالجيا Fibromyalgia»، المعروف اختصارا باسم «FM» أو «لمسة الفراشة».
قالت الدكتورة أحلام حنفي، مقرر لجنة الصحة والسكان في المجلس، إن الحملة تأتي بعد إصابة الكثير من السيدات بالمرض، ولا يجدون سبب معين للإصابة بأعراضه.
أوضحت، في بيان صحفي، أن «إصابة السيدة بهذا المرض مع إنكار من حولها له يجعلها تشعر بأنها (محدش حاسس بيها)، ومن ثم كانت إطلاق الحملة للتوعية بالمرض وأعراضه».
أشارت إلى أن إطلاق «الحملة في مصر يتزامن مع اليوم العالمي لهذا المرض، حيث يعتبر من الأمراض العلمية المكتشفة حديثاً، ويصيب السيدات أكثر من الرجال، ويجعلهم يشعرون بالإرهاق الدائم والألم والاكتئاب لفترات طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر يشعر النساء بالاكتئاب.. حملة للتوعية بمرض «الفيبروميالجيا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.