شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات السيسي وملك البحرين الأبرز في صحف الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اهتمت الصحف الصادرة الاثنين بعدد من الموضوعات المتنوعة، واحتل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ملك البحرين، حمد بن عيسى، كافة الصفحات الأولى.

أبرزت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وذلك خلال استقباله لملك البحرين بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات على مستوى القمة استعرضا فيها آخر مستجدات الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين.

وأشارت الصحف إلى تصريح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن زيارة ضيف مصر تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس السيسي مع الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة.

فيما اهتمت جريدة الأهرام بالجهود التي تبذلها الحكومة في أجل النهوض بالصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، وأشارت إلى تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف زيادة المكون المحلى في الصناعة بات مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة، وأنه سوف يأخذ هذا الموضوع على عاتقه خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى صياغة إستراتيجية متكاملة يتم تطبيقها خلال فترة وجيزة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس، لبحث خطة الحكومة من أجل تعميق المكون المحلي، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع، رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من رجال الصناعة، ورؤساء الشركات الكبرى العاملة في مصر.

وأبرزت الصحف تصريح رئيس مجلس الوزراء بأن استدامة معدلات التنمية، التي تحققها مصر حاليا، تتطلب تعميق الصناعة المحلية، لأن تقوية الصناعة وتعزيزها الضمانة للحفاظ على الاقتصاد في مساره السليم، وعدم حدوث أي تراجع في مستهدفات النمو، وتأكيده أنه يجب تبنى خطة محددة تتضمن إجراءات عاجلة وقابلة للتنفيذ، تستهدف تصنيع مدخلات الإنتاج محليا، لا سيما أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لذلك إذا ما تم استغلال الموارد والإمكانات المتاحة.

كما أبرزت الصحف تشديد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة، تنتج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، مثلما يتم في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تعتمد مصانعها الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محليا في تلك المصانع والورش الصغيرة.

وتناولت تصريح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، والذي قال فيه إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة توفير العملة الصعبة، عن طريق التوسع في الإنتاج المحلى، فضلا عن معالجة الاختلال في الميزان التجاري، وكذلك توفير فرص العمل.

كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى مقترحات رجال الصناعة ورؤساء الشركات حول رؤيتهم لكيفية تحقيق هدف زيادة المكون المحلى في الصناعة، وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، عن طريق تصنيعها محليا.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات منفصلة، تبدأ خلال أسبوع لكل شعبة صناعة على حدة، للاستماع إلى مقترحات ممثلي كل شعبة، من أجل تعميق الصناعة المحلية، وما يجب على الحكومة أن تتخذه من إجراءات وقرارات، لصياغة إستراتيجية متكاملة يتم تطبيقها في أسرع وقت ممكن، وذلك على غرار ما تم بشأن الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية، التي تمت صياغتها من خلال المناقشات والاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي المجالس التصديرية.

أما جريدة الأخبار فقد اهتمت بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراسم الاحتفال بتدشين الفرقاطة المصرية الثانية «المعز» من طراز «جوويند» والتي تم بناؤها بترسانة الإسكندرية البحرية بسواعد وعقول مصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي، وذلك بعد تصنيع الفرقاطة الأولى «بور سعيد».

وأفادت الصحيفة بأن المراسم بدأت بكلمة رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية البحرية والتي أكد خلالها أن الترسانة تعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات البحرية وإنشاء السفن وقد تم تطويرها لتواكب أحدث الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

فيما ألقت جانينا إيريرا قنصل فرنسا بالإسكندرية كلمة أكدت فيها على عمق علاقات التعاون بين مصر وفرنسا ومدى أهميتها لتعزيز سبل الشراكة الاستراتيجية مستقبلاً مشيدة ً بالكفاءة الفنية والمهارة الفائقة للمهندسين والعمال المصريين العاملين بشركة ترسانة الإسكندرية.

وألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة أكد خلالها أن رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية بما يملكونه من أحدث الأسلحة والمعدات والقطع البحرية يمارسون مهامهم بكل قوة وحزم لحماية حدود مصر ومياهها الإقليمية ضد أي أعمال عدائية خارجية أو داخلية.

وألقت الصحيفة كذلك الضوء على لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من مقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية وعددا من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي ومشاركتهم تناول الإفطار، موضحة أن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها.

أما جريدة الجمهورية فاهتمت بما ستشهده العاصمة الإدارية في النصف الثاني من رمضان حيث يقام أطول مائدة إفطار حول العالم تجمع المصريين بكافة أطيافهم جنباً إلى جنب مع إخوانهم العاملين بمشروعات العاصمة من عمال وفنيين ومهندسين.

وأشارت الجريدة إلى أن الحدث الذي تنظمه شركة العاصمة الإدارية يهدف إلى إلقاء الضوء على المستوى المحلي والدولي على مشروع العاصمة الإدارية وما يتم بها من إنجازات.

وأوضحت أنه سيشارك في الإفطار كافة شركاء نجاح العاصمة وممثل عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث من المستهدف تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل في الموسوعة.