مصر | تسرب غاز وراء نشوب حريق بمنزل في كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسرب غاز وراء نشوب حريق بمنزل في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت التحريات الأولية إلى أن تسرب غاز، من إسطوانة بوتاجاز، السبب وراء إندلاع حريق داخل منزل بمركز كرداسة.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق شب بمنزل بمركز كرداسة، دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة باندلاع النيران داخل عقار سكني بمركز كرداسة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارتين إطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وإخماده دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

