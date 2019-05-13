أخبار مصر | الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ أول الأمس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وسيستمر الارتفاع حتى نهاية الأسبوع حيث قد تصل درجة الحرارة على القاهرة بنهاية الأسبوع إلى 39 درجة.

وأشار "عبدالعال"، إلى أننا سنشهد طقس شديد الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية الأيام القادمة، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل من سمات فصل الربيع.

وأضاف أن مصر تتعرض لمنخفض جوي قادم من شبه الجزيرة العربية، وهو أحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة، مناشدا المواطنين عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.

