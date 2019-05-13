شكري: نهتم برفع معدلات التنمية الشاملة بإفريقيا

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وزير الخارجية سامح شكري خلال الاجتماع
اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتناول اللقاء سبل تطوير دور الوكالة في دعم التنمية بالعديد من الدول، خاصة الدول الإفريقية، وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد خلال اللقاء على أهمية دور الوكالة في دعم جهود التنمية بالقارة، عبر نقل الخبرات وبناء الكوادر في المجالات ذات الأولوية للدول الإفريقية، فضلا عن إيفاد الخبراء وتقديم المساعدات لها، مؤكدا على اهتمام مصر في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي برفع معدلات التنمية الشاملة بالقارة.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن شكري شدد على أهمية مواصلة الوكالة تطوير عملها على مستوى القارة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات الدول المُستقبِلة لهذا الدعم، مؤكدا على أهمية استمرار التواصل مع شركاء الوكالة والمتدربين في مختلف الدورات من أجل تعظيم الاستفادة منها.وتم خلال الاجتماع استعراض
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن شكري شدد على أهمية مواصلة الوكالة تطوير عملها على مستوى القارة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات الدول المُستقبِلة لهذا الدعم، مؤكدا على أهمية استمرار التواصل مع شركاء الوكالة والمتدربين في مختلف الدورات من أجل تعظيم الاستفادة منها.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل أنشطة الوكالة، التي تشمل إقامة عيادات طبية، وتجهيز وحدات طبية داخل مستشفيات بالدول الإفريقية، وإيفاد القوافل الطبية، وتقديم الدورات التدريبية الهادفة لبناء القدرات في العديد من المجالات مثل الزراعة والري والصحة والبنية التحتية والطاقة والشباب والإصلاح المالي والإداري، فضلا عن إيفاد الخبراء في تلك القطاعات، وتقديم المساعدات والدعم التنموي.
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