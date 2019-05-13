شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 13 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خليتي حلوان والجيزة»، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

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تنظم الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، معرض فيصل الثامن للكتاب الذي يستمر حتى 23 مايو الجاري بأرض الهيئة بشارع فيصل، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة، وأحمد راشد محافظ الجيزة.

تبدأ نقابة الصحفيين تلقي طلبات الزملاء الراغبين في الحصول على تأشيرة الحج المجانية هذا العام.

يقام حفل افتتاح مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة (الفاو) في سول، وذلك بمشاركة مدير عام المنظمة خوسية جرازيانو داسيلفا وعمدة سول بارك وون-سون.