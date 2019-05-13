شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 55% من مقررات التموين عن شهر مايو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات الجملة التابعة للحكومة، صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر مايو الجارى، و تم صرف ما يقرب من 55% من مقررات الشهر الجارى فى محافظات الوجه البحرى والقبلى حتى الآن.

كما تقوم شركات المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع الغذائية وكذلك منتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذها للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السلع للشركات التابعة أول بأول ، كما يتم طرح منتجات الاسماك والخضراوات والفاكهة .