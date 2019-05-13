شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الممثل المقيم ومدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، منجستاب هايلى، رفقة الدكتور كامل مصطفى عامر، رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الإقليم الأوسط العربي.

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تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين برنامج الأغذية العالمي ونشاطه في مصر بصفة عامة، وجنوب سيناء بصفة خاصة.

وأكد مدير برنامج الأغذية العالمي الالتزام الكامل والتعاون وتقديم كافة المساعدات اللازمة والمتمثلة في 4 محاور وهي تشغيل الشباب، وتمكين المرأة، والاهتمام بالأماكن النائية، وإظهار النماذج المصرية الناجحة وتصعيدها.

ودعا المحافظ الوفد لتأجيل مغادرتهم والسفر إلى مدينة سانت كاترين لمعايشة الواقع وتحديد أولويات تنفيذ البرنامج، ومعاينة أنشطة المحافظة في زراعة وإنتاج بذور وتقاوي بنجر السكر، وإنشاء عدد من البحيرات وزراعة الأعشاب والنباتات الطبية وعقد لقاءات مع البدو.