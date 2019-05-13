شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تطلق 11 عيادة متنقلة للكشف على أهالي العامرية بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية قافلة طبية للكشف عن المرضى بالمجان في قرية الجلاء بمنطقة العامرية جنوب غربي المحافظة، وتستمر على مدار يومين.

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ضمت 11 عيادة متنقلة في تخصصات «الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة».

قدمت القافلة خدمة الكشف والعلاج مجانًا لـ1423 مريضًا، وأجرت 465 تحليلا طبيًا، و50 أشعة بالموجات فوق الصوتية، و7 رسم قلب، فضلًا عن الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر.

11 عيادة متنقلة للكشف على أهالي العامرية بالمجان

11 عيادة متنقلة للكشف على أهالي العامرية بالمجان