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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى حاليا التوسع فى إنشاء 268 عيادة متخصصة كمراكز للاكتشاف المبكر للإعاقة السمعية ،تكون مهمتها الكشف وصرف العلاج للمعاقين . ويتم تقديم هذة الخدمات بالوحدات الصحية بالمجان فى إطار مبادرة حياة كريمة للمعاقين والبسطاء . Advertisements ويشار إلى أن المراكز تعمل من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة مساءً، على أن يتوفر خدمات من خلال أطباء متخصصين وتمريض على مستوى متميز.

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