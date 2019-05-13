شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ43 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوافل الطبية المجانية للدولة من الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ43 ألف و456 مواطناً، من خلال 35 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو الحالي.

وتأتى تلك القوافل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

القوافل تم تنفيذها بمشاركة 328 عيادة، كما تم إجراء 6 آلاف و794 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 9 آلاف و322 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، وتم تحويل 630 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

تهدف القوافل الطبية لتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبى على 1156 مواطناً بمحافظة أسوان، و1344 مواطناً بأسيوط، و3 آلاف و78 مواطناً بالإسكندرية، و1262 مواطناً بالأقصر، و1575مواطناً بالبحيرة، و6 آلاف و856 مواطناً بالجيزة، و2508 مواطنين بالدقهلية، و4 آلاف و526 مواطناً بالشرقية.

وتم تقديم الخدمة أيضًا لــ1537مواطناً بالفيوم، و1208مواطنين بالقاهرة، و1185مواطناً بالقليوبية، و2287 مواطناً بالمنوفية، و1806مواطنين بالمنيا، و990 مواطناً بالوادى الجديد، و2556 مواطن ببنى سويف، و490 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و236 مواطن بدمياط، و655 مواطناً بسوهاج، و404 مواطنين بشمال سيناء، و1037 مواطناً بقنا، و1878مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبى على 882 مواطناً بمطروح.

وبتم إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية فى الفترة من يوم 11 وحتى يوم 20 مايو الحالى بـ21 محافظة هى القليوبية، وبنى سويف، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والفيوم، والقاهرة، والدقهلية، وبورسعيد، والبحيرة، والوادى الجديد، وشمال سيناء، وأسوان، والجيزة، وأسيوط، ومطروح، والمنوفية، ودمياط، والشرقية، والبحر الأحمر، والأقصر، والمنيا، وتأتى هذه القوافل فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

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و تستمر القوافل ليومين، وتم تنفيذ أول 5 قوافل طبية أمس فى مناطق الصفرا مركز الخانكة محافظة القليوبية، وكوم أدريجة مركز الواسطى محافظة بنى سويف، ووحدة الجلاء مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وخالد بن الوليد (83) مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وبركة مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى اليوم بمنطقة البساتين مركز شباب عزبة النصر محافظة القاهرة.

وسيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 13 و14 مايو الحالى بمناطق قرية فودة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وقرية المناصرة مركز غرب بورسعيد، وحفص مركز دمنهور محافظة البحيرة، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والقسيمة مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى فى مناطق عزبة النهضة محافظة أسوان، وذات الكوم منطقة منشأة القناطر محافظة الجيزة، وبنى طالب مركز الفتح محافظة أسيوط، وذلك فى يومى 14 و15 من الشهر الجاري.

و سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية فى يومى 15 و16 من شهر مايو الجارى بمناطق أطنوح – حنيش محافظة مطروح، والخطاطبة المحطة مركز السادات محافظة المنوفية، وكفر يوسف مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، و بنى عقبة مركز ببا محافظة بنى سويف، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، وبنجر 6 مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى فى منطقة المحمودية مركز ههيا محافظة الشرقية، فى يومى 16 و17 من الشهر ذاته.

ويطلق قافلتين طبيتين خلال يومى 17 و18 مايو بمنطقتى أبوداود السباخ مركز تمى الأمديد محافظة الدقهلية، وماض جنوب غرب المدينة مركز الشلاتين – حلايب محافظة البحر الأحمر، لافتةً إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق جزيرة النجدى محافظة القليوبية، والمراغى مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، وطاهر محافظة كفر الشيخ، والبغدادى مركز البياضية محافظة الأقصر، ومطرطاس مركز سنورس محافظة الفيوم، وذلك خلال يومى 18 و19 من الشهر نفسه.

كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين فى يومى 19 و20 مايو فى مناطق أبورماد وجبل علبة وأدلديت مركز حلايب – الشلاتين محافظة البحر الأحمر، حلوان مركز شباب الملأة محافظة القاهرة، وأخيراً سيتم إطلاق 6 قوافل طبية فى مناطق بساط كريم الدين مركز شربين محافظة الدقهلية، وقرية الصدق مركز جنوب بورسعيد، والرشدة مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، والجفجافة مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، ودير العذراء مركز سمالوط محافظة المنيا، وزاوية البحر مركز كوم حمادة محافظة البحيرة.

يشار الى أن الخدمات التى تقدمها القوافل الطبية تتمثل فى الكشف المجانى لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الاشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات إلى المستشفيات الحكومية عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذه القوافل.