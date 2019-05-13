شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 616 ألف طن بطاطس معدة للتصدير للأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة، إن أجمالى ما تم فحصة من بطاطس المائد المعدة للتصدير منذ بدء موسم التصدير وحتى 12 من مايو الجارى بلغ 616 ألف طن، وجارى الفحص بمعامل المشروع .

وهناك شحنات حاليا يتم فحصها بمعامل مشروع الفن البنى، مؤكدة أن جميع الشحنات التى تم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لجميع دول العالم منذ بد التصدير، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض من العفن البنى.

كانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

وأكد تقرير، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية ،من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم .