اليوم.. انطلاق الدورة الثامنة لمعرض فيصل للكتاب بمشاركة 33 ناشرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينطلق في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، معرض فيصل الثامن للكتاب الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الفترة من 8 إلى 18 رمضان 1440، الموافق من 13 إلى 23 مايو الجاري، في أرض الهيئة بشارع فيصل.

يحضر الافتتاح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يقام المعرض على مساحة 1200 متر مربع، ويشارك فيه 33 ناشرًا، بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة.

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ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة، وكتب الأطفال، كما تقيم هيئة الكتاب جناحًا للكتب المخفضة التي يصل سعر الكتاب فيها إلى جنيه واحد.

يصاحب المعرض أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بين الندوات الثقافية والأدبية والرياضية منها ندوات عن جهود بيت العائلة المصرية في بناء الوطن، وندوة بعنوان رمضان شهر العبادات والانتصارات، والطريق إلى الفوز بكأس الأمم الإفريقية، وأمسيات شعرية، بمشاركة فرقة العريش للفنون الشعبية، وفرقة سوهاج للموسيقى العربية، وفرقة الإنشاد الديني.

بالإضافة إلى النشاط الخاص بالطفل والذي يتضمن أنشطة متنوعة متعددة منها ورش الرسم والتلوين والحكي، وعروض الساحر والأراجوز، ومسرح العرائس.​