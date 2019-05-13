"لوهتشتغل في العاصمة الإدارية".. تعرف على تفاصيل شقق موظفي الوزارات- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية مخصصة للموظفين الحكوميين الذين سيتم نقلهم للعمل بدواوين الوزارات في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وينشر "الخليج 365"، تفاصيل الوحدات المخصصة للموظفين في العاصمة الإدارية، كالآتي:

الموقع:



تقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، ويصل عدد وحدات هذه المرحلة لـ10 آلاف وحدة.

تقع وحدات مدينة بدر أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.

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السعر والمواصفات:

كشف مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية، أن سعر وحدات موظفي دواوين العاصمة الإدارية لم يحدد حتى الآن، لكن التكلفة التنفيذية للوحدات تصل متوسطها إلى 250 ألف جنيه للشقة.

وأضاف المصدر، أن مساحة الوحدة في هذا المشروع تصل إلى 110 متر، وأن الشقة عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، كاملة التشطيبات، لافتًا إلى أن المشروع ليس إسكان اجتماعي ولكنه متميز.

وأشار إلى أنه الـ10 آلاف وحدة مجرد مرحلة أولى، لكن هناك توجهات بتنفيذ 10 آلاف وحدة أخرى ضمن مشروع سكن مصر بتشطيبات أفضل ومساحات تصل إلى 118 متر.

ويتم تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 36 مبنى يسع 29 وزارة، وتتولى وزارة التخطيط عملية تنظيم نقل الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية.

ووفقا لتصريحات العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أنه اعتبارًا من يونيو 2020 سيتم نقل الوزارات من القاهرة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 50% من الأعمال الخاصة بالحي الحكومي.