"أظهر حضارة مصر".. برلماني يُشيد بالفيديو الترويجي لـCNN عن السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بالفيديو الترويجي الذي أعدته قناة "سي إن إن"، الأمريكية عن الآثار في مصر، مؤكدا أن يساهم بقوة في التسويق للسياحة المصرية في غالبية دول العالم.

وقال في بيان له، إن الفيديو عكس روعة الآثار المصرية ومكانة الحضارة المصرية، وكذلك أبرز المناطق السياحية التي تستقبل أعداد مهولة من السياح.

وثمن النائب، اهتمام التقرير بالإشارة إلى احترام الشعب المصري للسياحة وحرصه على معاونة السياح والتعامل الطيب معهم.

ولفت النائب إلى عدم تركيز التقرير على المناطق الأثرية فقط، بل تضمن أيضا الإشارة إلى المناطق الشاطئية الخلابة وغيرها من وسائل الجذب السياحي.