"الليلة الكبيرة" و"مقامات مصرية" في ثاني أيام احتفالات "أهلًا رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قدم المركز القومي لثقافة الطفل، مساء الأحد، أنشطته الثقافية والفنية لليوم الثاني على التوالي، ضمن فعاليات "أهلاً رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

وتضمنت الليلة الثانية، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث قدمت الدكتورة نبيلة حسن سلام، أستاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية "حدوتة مصرية" على مسرح الطفل، يليه عرض الليلة الكبيرة مقدم من "مسرح القاهرة للعرائس".

وفي ركن الفنون التشكيلية قدمت ورش متنوعة كورشة رسم على القماش، وتدوير مخلفات البيئة، وبانر بالهيروغليفية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المسابقات الثقافية والفنية وفوازير رمضانية.

وعلى المسرح الكبير بالحديقة الثقافية قدم السيرك القومي عروضه الترفيهية المميزة، إلى جانب عرض فرقة الآلات الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، واختتم المسرح فعالياته بعرض مسرحي بعنوان "مقامات مصرية" تأليف هشام السحار وإخراج حسن الوزير.