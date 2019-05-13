"متستناش انتهاء الأذان".. الإفتاء: توقف عن تناول السحور عند قول "الله أكبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإمساك عن الطعام والشراب أثناء السحور، يكون عند قول المؤذن لفظ "الله أكبر" في الأذان، مشددةً: "من كان في فمه شيء فلا يبلعه حتى لا يضيع صيامه".

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، الأحد، أن البعض يظن أنه يمكنه الأكل والشرب حتى انتهاء أذان الفجر في رمضان، وهذا خطأ.