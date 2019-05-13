محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإمساك عن الطعام والشراب أثناء السحور، يكون عند قول المؤذن لفظ "الله أكبر" في الأذان، مشددةً: "من كان في فمه شيء فلا يبلعه حتى لا يضيع صيامه".
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، الأحد، أن البعض يظن أنه يمكنه الأكل والشرب حتى انتهاء أذان الفجر في رمضان، وهذا خطأ.
كانت هذه تفاصيل خبر "متستناش انتهاء الأذان".. الإفتاء: توقف عن تناول السحور عند قول "الله أكبر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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