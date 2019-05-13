محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
سيطرت قوات الشرطة على مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية، في منطقة العمرانية، اليوم الاثنين.
وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة في شارع السيدة زينب تقسيم الجواهر بدائرة القسم ووجود مصابين.
وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ بقيادة الرائد مصطفى عبدالله ومعاونه الرائد محمد نجيب، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن تجدد خلافات قديمة وراء الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر "خناقة على السحور".. السيطرة على مشاجرة بالسلاح في العمرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.