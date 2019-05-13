"خناقة على السحور".. السيطرة على مشاجرة بالسلاح في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سيطرت قوات الشرطة على مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية، في منطقة العمرانية، اليوم الاثنين.

وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة في شارع السيدة زينب تقسيم الجواهر بدائرة القسم ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ بقيادة الرائد مصطفى عبدالله ومعاونه الرائد محمد نجيب، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن تجدد خلافات قديمة وراء الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.​