الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة المتهمين بـ"خلية ميكروباص حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الإثنين، للمرافعة في محاكمة 32 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بخلية "ميكروباص حلوان" والتي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، لجلسة 13 مايو المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبدالله المنوفي، وخالد نصار، بسكرتارية أيمن القاضي.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان.

وأسندت لهم ارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه.