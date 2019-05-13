لغز "جثة الدقي".. العثور على عامل مقتولا أسفل الكوبري فجرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
عثرت قوات الأمن بالجيزة على جثة عامل مقتولا أسفل كوبري الدقي فجر الأحد.
تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقي إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة بمحيط كوبري الدقي.
انتقلت قوة بقيادة المقدم هاني الحسيني رئيس المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشخص أربعيني بها آثار طعنات متفرقة بالجسم.
شكل العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة فريق بحث بقيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث الوسط والرائد حسام العباسي والنقيب محمد مجدي معاوني مباحث الدقي؛ لكشف ملابسات الواقعة.
خطة البحث تركزت في تفريغ كاميرات المراقبة المطلة على مكان العثور على الجثة وسماع أقوال أصحاب المحلات التجارية بتلك المنطقة، والتوصل إلى هوية المجني عليه.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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