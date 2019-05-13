نشرة الحوادث المسائية.. إعدام متهميّن وقتل أم وذبح عاطل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

جريمة الموسم في نهار رمضان بالهرم

كشف مصدر مطلع على التحقيقات ملابسات واقعة مقتل ربة منزل على يد نجلها بمنطقة الهرم، اليوم الأحد.

مد أجل الحكم في دعوي زيادة نفقة نجل الفنان طارق الشيخ

قررت محكمة استئناف أسرة القاهرة، برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، مد أجل حكمها في الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقدمة من نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ ضد أبيه لزيادة مبلغ النفقة الشهرية.

الإعدام شنقًا لمتهمين والمؤبد لاثنين آخرين في قضية "أحداث مار مينا"

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين، والمؤبد لاثنين آخرين.

تأجيل دعوى وقف برنامج رامز جلال في رمضان

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من ضياء الدين الجارحي المحامي، المطالبة بوقف بث وإذاعة برنامج رامز جلال المذاع خلال شهر رمضان.

وزير الداخلية يكافئ 558 من رجال الشرطة

جه محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 558 من رجال الشرطة، "176 ضابط شرطة، و270 فردا 112 مجندا" بالقطاعات والإدارات العامة.

كشف غموض العثور على جثة مقطعة لأجزاء بالإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإسكندرية في كشف ملابسات العثور على أجزاء آدمية لأحد الأشخاص بمصرفين بطريق قرية حوض 12 .