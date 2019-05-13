مصر | مصاب بـ"طعنات".. العثور على جثة عامل أسفل كوبري الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصاب بـ"طعنات".. العثور على جثة عامل أسفل كوبري الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة عامل، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وملقاه أسفل كوبري الدقي، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بتلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل كوبري الدقي، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة عامل في أواخر العقد الثالث من عمره، ومصاب بعدة طعنات بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

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