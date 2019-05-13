أخبار مصر | تعرف على موعد الإمساك ثامن أيام رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الإمساك ثامن أيام رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، خدمة لقرائها بنشر موعد الإمساك فى ثامن أيام رمضان، وذلك فى تمام الساعة الثالثة و5 دقائق صباحا.

أما موعد أذان الخليج 365، ثامن أيام رمضان، فإنه سيكون فى تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة صباحا، أما موعد أذان وصلاة المغرب سيكون فى تمام الساعة السادسة و40 دقيقة مساء، وذلك حسب التوقيت المحلى لمحافظة القاهرة، على أن يراعى المقيمون خارج العاصمة فروق التوقيت.