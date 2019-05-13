شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة صلاح.. انطلاق المرحلة الخامسة لحملة «أنت أقوى من المخدرات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المرحلة الخامسة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

يتضمن الجزء الأول من المرحلة الخامسة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» التوعية بأضرار التدخين، حيث يحرص «صلاح» على بث رسائل توعوية للشباب من أضرار التدخين، قائلًا إن «الحياة أحلى من التدخين».