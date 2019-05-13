شكرا لقرائتكم خبر عن «شديد الحرارة».. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.
تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.
تكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «23- 37»، إسكندرية «19 – 27»، قنا «22 – 39»، الأقصر «22– 40»، أسوان «23 – 40».
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