شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: حالات الغش بالامتحانات تُعد على أصابع اليد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتظام العملية الامتحانية بكليات الجامعة، مشيرا إلى أن أعداد حالات الغش بالامتحانات لا تتعدى أصابع اليدين حتى الآن.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن السبب فى قلة عدد حالات الغش بهذا الشكل، التطبيق الصارم للقواعد التى يقرها قانون تنظيم الجامعات، وكذلك امتحانات "البابل شيت" التى تطبقها الجامعة ويكون لها وقت محدد للإجابة، بما لا يعطى أى طالب فرصة لمحاولة الغش.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير كل سبل الراحة الخاصة بالامتحانات للطلاب، مؤكدا أنه تم التشديد على المراقبين بتوفير الهدوء اللازم للطلاب خلال أعمال الامتحانات.