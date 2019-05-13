بـ"الرعاية الصحية".. فحص ما قبل الزواج لـ1.8 مليون مواطن لعقد 900 ألف زيجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وحدات الرعاية الصحية بالجمهورية من عمل فحص ما قبل الزواج لـ1.8 مليون مواطن تقريبا، لعقد 900 ألف زيجة خلال الفترة الماضية . ويذكر أن وحدات الرعاية الأساسية بالجمهورية تقدم فحص ما قبل الزواج بالمجان بالاضافة الى خدمات الصحة الانجابية والتطعيمات والكشف الأولى عن الأمراض البسيطة ومتابعة الأمراض المزمنة. ويشار الى أن عدد وحدات الرعاية الأساسية 5000 وحدة جارى تطويرها حاليا استعدادا لمنظومة التأمين الصحى الشامل . Advertisements

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