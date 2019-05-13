مصر | نشرة الحوادث المسائية الاحد..لحظة قتل عامل لموظف بالعمرانية..القبض تاجر بحوزته هيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة الحوادث المسائية الاحد..لحظة قتل عامل لموظف بالعمرانية..القبض تاجر بحوزته هيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الاحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حادث مأساوى بالدرب الأحمر، طفلة تشعل النار في نفسها، والسبب أبوها،حيث أقدمت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، على إشعال النار في نفسها.

القاضي: نفسا بهذه الوحشية والقسوة لم تترك إلى المحكمة طريقا للرحمة ولكنها تركت طريقا للقصاص فقط

حيث قضت بالإعدام شنقا لمتهمين والمؤبد لـ 2 آخرين والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين.

صدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع محاكم طره حكمها في القضية رقم 2278 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لسنة 2018، والمقيدة برقم102 حصر كلى لسنة 2018.

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ونجحت شرطة التموين في ضبط (121) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

حصلت بوابة الخليج 365 على مقطع فيديو يرصد، لحظة وقوع جريمة قتل عامل لزوجته العرفي، وزوجها الثاني، بشارع نصر الثورة بمنطقة العمرانية.

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإسكندرية في كشف ملابسات العثور على أجزاء آدمية لأحد الأشخاص بمصرفين بطريق قرية حوض 12 .

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجاره في المواد المخدرة.

عادت حركة المرور إلى طريق الفيوم الصحراوى بعد إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى.

صوت سرينة سيارات الإسعاف يتبعه صوت سرينة سيارات الشرطة، وسيدة ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وملابسها شبه ممزقة، وجثة شاب لفظ آخر ما تبقي له من مظاهر الحياة وارتوي تراب الشارع بدمائه.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو هيروين بمنطقة الخليفة.

استأنفت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة محمد سعيد الشربيني، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم فريد شوقى إبراهيم يوسف.

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين بتعذيب طفل من ذوى الأحتياجات الخاصة بمنطقة الوايلى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.