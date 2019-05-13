بأيدي المصريين وللمرة الثانية: رئيس الأركان يشهد تدشين الفرقاطة «المعز»

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بسواعد وعقول مصرية مائة بالمائة، دشنت ترسانة الإسكندرية اليوم الفرقاطة "المعز"، ثاني فرقاطة يتم تصنيعها في مصر، وبالتعاون مع الجانب الفرنسي، حيث شهد رئيس الأركان الفريق محمد فريد، مراسم الاحتفال بتدشينها بالترسانة حيث تم بناؤها.

بدأت المراسم بكلمة رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية البحرية، أكد خلالها أن الترسانة تعد من كبرى الشركات العاملة فى مجال الصناعات البحرية وإنشاء السفن، وقد تم تطويرها لتواكب أحدث الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.وألقت السيدة جانينا إيريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، كلمة أكدت فيها عمق علاقات

بدأت المراسم بكلمة رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية البحرية، أكد خلالها أن الترسانة تعد من كبرى الشركات العاملة فى مجال الصناعات البحرية وإنشاء السفن، وقد تم تطويرها لتواكب أحدث الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال. وألقت السيدة جانينا إيريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، كلمة أكدت فيها عمق علاقات التعاون بين مصر وفرنسا ومدى أهميتها لتعزيز سبل الشراكة الإستراتيجية مستقبلاً، مشيدة بالكفاءة الفنية والمهارة الفائقة للمهندسين والعمال المصريين العاملين بشركة ترسانة الإسكندرية. Advertisements وألقى الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، كلمة أكد خلالها أن رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية بما يملكونه من أحدث الأسلحة والمعدات والقطع البحرية يمارسون مهامهم بكل قوة وحزم لحماية حدود مصر ومياهها الإقليمية ضد أى أعمال عدائية خارجية أو داخلية. الفرقاطة المعز الثالثة من صفقة من أربع تم تصنيع الأولى فقط في فرنسا، وسميت "الفاتح"، وتسلمتها مصر في أكتوبر 2017، وتم تصنيع الفرقاطة الثانية في ترسانة الإسكندرية بتعاون فرنسي وتم تدشينها ودخولها الخدمة في 2018. في نفس السياق التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية وعددا من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوى، وشاركهم تناول الإفطار، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها. ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، لرجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، مشيدًا بدورهم الوطنى فى الدفاع عن أمن مصر القومى، وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين، تقديرًا لأدائهم مهامهم بتفانٍ وإخلاص. حضر اللقاء ومراسم التدشين عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وعمال ومهندسى شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية.

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